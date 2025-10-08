Cia Campania i ringraziamenti all’assessore uscente Caputo | Grati per la costante attenzione

Tempo di lettura: < 1 minuto La CIA Agricoltori Italiani Campania ringrazia l’assessore uscente Nicola Caputo per l’impegno a favore degli Agricoltori e dell’Agricoltura campana. La CIA Agricoltori Italiani Campania, per voce del commissario regionale Carmine Fusco, esprime un sincero ringraziamento all’assessore regionale uscente all’Agricoltura Nicola Caputo per il lavoro svolto e la costante dedizione dimostrata durante il suo mandato. “Desideriamo ringraziare l’assessore Caputo”, dichiara Carmine Fusco, ” per l’impegno, la professionalità e la visione con cui ha saputo valorizzare l’agricoltura campana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cia Campania, i ringraziamenti all’assessore uscente Caputo: “Grati per la costante attenzione”

