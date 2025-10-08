Ci è riuscito con Vlahovic Chiesa Ibra e Dinho | l' ultima missione di Allegri è recuperare Leao

Gazzetta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portoghese, complice un infortunio, è indietro e lo si è visto con la Juve. Tocca a Max pungolarlo con la sua "solita" ricetta: urla e carezze. Proprio come in passato gli è capitato con altri suoi top. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ci è riuscito con Vlahovic, Chiesa, Ibra e Dinho: l'ultima missione di Allegri è recuperare Leao

