Christian Scaroni | Se segui Pogacar ti fa esplodere Villa un leader silenzioso senza l’Astana non sarei qui

Oasport.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Scaroni sta vivendo la miglior stagione della sua carriera. Il corridore bresciano dell’XDS Astana, che chiuderà il suo 2025 alla Veneto Classic del 19 ottobre, ha saputo reinventarsi, trasformando le difficoltà del passato in energia positiva. Dopo la splendida vittoria di tappa al Giro d’Italia, conquistata in parata con Lorenzo Fortunato, e la grande prova agli Europei, Scaroni ha raccontato ad OA Sport il suo momento di piena maturazione, tra nuove consapevolezze, sogni e realismo. Stai vivendo la tua miglior stagione della carriera: quali sono gli ingredienti di questa piena maturazione? “Sicuramente oggi sono più consapevole dei miei mezzi, e questo arriva anche grazie ai risultati. 🔗 Leggi su Oasport.it

christian scaroni se segui pogacar ti fa esplodere villa un leader silenzioso senza l8217astana non sarei qui

© Oasport.it - Christian Scaroni: “Se segui Pogacar, ti fa esplodere. Villa un leader silenzioso, senza l’Astana non sarei qui”

In questa notizia si parla di: christian - scaroni

Fuga vincente: il Giro di Romagna è di Christian Scaroni

Christian Scaroni, il cuore oltre l’ostacolo agli Europei: corsa baldanzosa con i big, meritava la medaglia

Christian Scaroni: “Davanti c’erano i due migliori al mondo. Sorpreso del risultato, pensavo da mesi agli Europei”

Christian Scaroni: “Se segui Pogacar, ti fa esplodere. Villa un leader silenzioso, senza l’Astana non sarei qui” - Il corridore bresciano dell’XDS Astana, che chiuderà il suo 2025 alla Veneto Classic ... Segnala oasport.it

christian scaroni segui pogacarChristian Scaroni: “A Pogacar non ho mai pensato. Ero nella forma della vita, ci pensavo da 3 mesi” - Christian Scaroni ha raccolto un bel quarto posto nella prova in linea degli Europei 2025 di ciclismo, al termine di una corsa interpretata in maniera ... oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Christian Scaroni Segui Pogacar