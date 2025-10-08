Christian Scaroni | Se segui Pogacar ti fa esplodere Villa un leader silenzioso senza l’Astana non sarei qui
Christian Scaroni sta vivendo la miglior stagione della sua carriera. Il corridore bresciano dell’XDS Astana, che chiuderà il suo 2025 alla Veneto Classic del 19 ottobre, ha saputo reinventarsi, trasformando le difficoltà del passato in energia positiva. Dopo la splendida vittoria di tappa al Giro d’Italia, conquistata in parata con Lorenzo Fortunato, e la grande prova agli Europei, Scaroni ha raccontato ad OA Sport il suo momento di piena maturazione, tra nuove consapevolezze, sogni e realismo. Stai vivendo la tua miglior stagione della carriera: quali sono gli ingredienti di questa piena maturazione? “Sicuramente oggi sono più consapevole dei miei mezzi, e questo arriva anche grazie ai risultati. 🔗 Leggi su Oasport.it
