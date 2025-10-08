Chivu Inter ripresa alla Pinetina il tecnico lavora con pochi uomini e integra Under 23 e Primavera | le ultime

Inter News 24 Chivu Inter, i nerazzurri tornano al lavoro in vista dei prossimi impegni: tutti gli aggiornamenti sulla formazione nerazzurra. Alla ripresa degli allenamenti dopo la vittoria contro la Cremonese, l’ Inter di Cristian Chivu si è ritrovata ad Appiano Gentile per una seduta a ranghi ridotti. Come riportato da Sky Sport, il tecnico nerazzurro ha a disposizione pochi elementi della prima squadra a causa degli impegni dei propri giocatori con le rispettive Nazionali. Allenamento con Diouf e Bonny, Thuram ancora ai box. Nel gruppo presente oggi alla Pinetina, Chivu ha potuto contare sui tre portieri — tra cui Yann Sommer e Filip Stankovi? — oltre a Francesco Acerbi e Henrikh Mkhitaryan, due dei senatori rimasti a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, ripresa alla Pinetina, il tecnico lavora con pochi uomini e integra Under 23 e Primavera: le ultime

