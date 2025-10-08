Chivu Inter | meglio di Inzaghi in questo avvio di stagione ma… Ecco dov’è la differenza sostanziale tra le annate!

Inter News 24 Chivu Inter, il Corriere dello Sport ha analizzato la crescita dei nerazzurri con il nuovo tecnico, ma evidenzia una differenza importante nelle due stagioni. Il Corriere dello Sport sottolinea la crescita dell’ Inter sotto Cristian Chivu con il titolo «Chivu già tre passi avanti». Dopo sei giornate di campionato, la squadra nerazzurra ha conquistato 12 punti, uno in più rispetto agli 11 raccolti nell’ultima stagione di Simone Inzaghi. Miglior anche il rendimento in Champions League, con due vittorie su due, a differenza del bilancio di una vittoria e un pareggio della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

