Chivu Inter il nuovo tecnico batte la precedente gestione di Inzaghi Il Corriere dello Sport analizza le due partenze!

Inter News 24 Chivu Inter, tre passi avanti con il tecnico rumeno: più punti in Serie A e successi in Champions. Gli avvi a confronto. Il Corriere dello Sport sottolinea la crescita dell’ Inter sotto Cristian Chivu con il titolo «Chivu già tre passi avanti», evidenziando come la squadra nerazzurra stia ottenendo risultati migliori rispetto all’ultima gestione di Simone Inzaghi. Dopo sei giornate di campionato, l’ Inter di Chivu ha conquistato 12 punti, uno in più rispetto agli 11 raccolti nello stesso periodo dall’ultima versione della squadra guidata da Inzaghi. Miglior anche il rendimento in Champions League, con due successi su due, contro un bilancio di una vittoria e un pareggio della stagione precedente. 🔗 Leggi su Internews24.com

