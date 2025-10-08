Chivu Inter difesa sempre più alta! La rivoluzione del tecnico parte dall’aggressività dei nerazzurri

Internews24.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Chivu Inter, l’analisi della Gazzetta dello Sport sulla rivoluzione del tecnico nerazzurro si focalizza sulla difesa più alta di 8 metri!. L’ Inter di Cristian Chivu ha alzato il baricentro e modificato profondamente la postura in campo, come evidenzia La Gazzetta dello Sport. La linea difensiva, in particolare, è posizionata in media quasi otto metri più avanti rispetto alla stagione 2024-25: da 26,8 metri a 34,7 metri, segnando un salto notevole negli standard interisti. La rivoluzione difensiva parte dal trio titolare Akanji-Acerbi-Bastoni, che si muove in maniera più coraggiosa e aggressiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

chivu inter difesa sempre pi249 alta la rivoluzione del tecnico parte dall8217aggressivit224 dei nerazzurri

© Internews24.com - Chivu Inter, difesa sempre più alta! La rivoluzione del tecnico parte dall’aggressività dei nerazzurri

In questa notizia si parla di: chivu - inter

Breda sottolinea: «Inter, con Chivu nuova gestione! Inzaghi aveva gerarchie fisse»

Inter: dal Newcastle alla permanenza: Chivu cambia ruolo a Frattesi

CM.com – Inter, Chivu: "Non ho paura di niente"

chivu inter difesa pi249GdS - La difesa è salita di 8 metri: cifra iperbolica! La rivoluziona di Chivu parte da dietro - Una delle chiavi della nuova Inter di Cristian Chivu è senza dubbio l'attitudine differente a livello difensivo. msn.com scrive

chivu inter difesa pi249Inter, la rivoluzione nasce in difesa. Con Chivu si guarda avanti: e non è ancora finita… - Le idee di Chivu e la filosofia di gioco del nuovo tecnico iniziano a vedersi più marcatamente. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Chivu Inter Difesa Pi249