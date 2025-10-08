Chivu Inter difesa sempre più alta! La rivoluzione del tecnico parte dall’aggressività dei nerazzurri

Inter News 24 Chivu Inter, l’analisi della Gazzetta dello Sport sulla rivoluzione del tecnico nerazzurro si focalizza sulla difesa più alta di 8 metri!. L’ Inter di Cristian Chivu ha alzato il baricentro e modificato profondamente la postura in campo, come evidenzia La Gazzetta dello Sport. La linea difensiva, in particolare, è posizionata in media quasi otto metri più avanti rispetto alla stagione 2024-25: da 26,8 metri a 34,7 metri, segnando un salto notevole negli standard interisti. La rivoluzione difensiva parte dal trio titolare Akanji-Acerbi-Bastoni, che si muove in maniera più coraggiosa e aggressiva. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, difesa sempre più alta! La rivoluzione del tecnico parte dall’aggressività dei nerazzurri

In questa notizia si parla di: chivu - inter

Breda sottolinea: «Inter, con Chivu nuova gestione! Inzaghi aveva gerarchie fisse»

Inter: dal Newcastle alla permanenza: Chivu cambia ruolo a Frattesi

CM.com – Inter, Chivu: "Non ho paura di niente"

Inter, l'attacco di Chivu come quello di Ronaldo il Fenomeno #SkySport - X Vai su X

Chivu e la scelta di non essere folle: così ha migliorato l'Inter di Inzaghi - facebook.com Vai su Facebook

GdS - La difesa è salita di 8 metri: cifra iperbolica! La rivoluziona di Chivu parte da dietro - Una delle chiavi della nuova Inter di Cristian Chivu è senza dubbio l'attitudine differente a livello difensivo. msn.com scrive

Inter, la rivoluzione nasce in difesa. Con Chivu si guarda avanti: e non è ancora finita… - Le idee di Chivu e la filosofia di gioco del nuovo tecnico iniziano a vedersi più marcatamente. Lo riporta msn.com