Chiuso l' accordo del centrodestra per le regionali I candidati sono Stefani Cirielli e Lobuono

Alla fine l'accordo tra FdI, Lega e Forza Italia è stato trovato. Il centrodestra ha scelto i suoi candidati. In Veneto, per il dopo Zaia, correrrà il leghista Alberto. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Chiuso l'accordo del centrodestra per le regionali. I candidati sono Stefani, Cirielli e Lobuono

Centrodestra ancora in bilico per le regionali: mentre in Campania arriva un nome certo, in Veneto rimangono da definire gli ultimi dettagli. Per la Puglia ancora tutto da definire - Con l'avvicinarsi delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, in Campania, Veneto e Puglia, il piano del centro destra, se per certi versi comincia a prendere forma, per altri rimane ... Da ilmessaggero.it