Bologna, 8 ottobre 2025 – Militari dell’Arma in prima linea per contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti. I carabinieri del Norm Sezione Operativa del Comando Compagnia di Bologna Borgo Panigale hanno infatti arrestato una 41enne italiana per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’episodio che ha portato all’arresto della donna è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti. Durante il servizio, i militari, notando movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione della donna, hanno deciso di effettuare una perquisizione all’interno della casa, dove nella disponibilità della 41enne è stata rinvenuta della sostanza stupefacente, per la precisione circa 35 grammi di cocaina suddivisi in 18 dosi, oltre alla somma in denaro contante di circa 4. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiusa la ‘casa dello spaccio’, 41enne bolognese arrestata dai carabinieri