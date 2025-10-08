Chiude la Sp 208 della Verna in località Fontandrone Come cambiano le corse dei bus

Autolinee Toscane fa sapere che dal 13 ottobre al 19 dicembre 2025, e comunque fino al termine dei lavori, il transito sulla Sp 208 della Verna, in località Fontandrone, sarà temporaneamente sospeso.Di conseguenza, tutte le corse della linea H11 saranno deviate sulla Sp 54 di Caprese Michelangelo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

chiude sp 208 vernaLavori sulla Sp 208 della Verna, modifiche alla linea H11 - Arezzo, 8 ottobre 2025 – Autolinee toscane informa che dal 13 ottobre fino al 19 dicembre, comunque fino al termine lavori, verrà sospeso temporaneamente il transito nella S. Secondo msn.com

