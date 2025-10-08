Chiude la Sp 208 della Verna in località Fontandrone Come cambiano le corse dei bus
Autolinee Toscane fa sapere che dal 13 ottobre al 19 dicembre 2025, e comunque fino al termine dei lavori, il transito sulla Sp 208 della Verna, in località Fontandrone, sarà temporaneamente sospeso.Di conseguenza, tutte le corse della linea H11 saranno deviate sulla Sp 54 di Caprese Michelangelo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
