Chirurgia endoscopica due interventi all’avanguardia all’ospedale di Saronno
Due interventi di chirurgia endoscopica all’avanguardia sono stati eseguiti con successo nei giorni scorsi all’ospedale di Saronno. Il primo è stato un delicato intervento per via endoscopica di drenaggio della bile dal fegato all’intestino attraverso l’inserimento di due protesi: a eseguire l’operazione l’equipe di Endoscopia Digestiva guidata dal Dr. Dario Pariani su una paziente anziana . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
