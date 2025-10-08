Nella lunga e turbolenta estate nerazzurra, abbiamo spesso sentito parlare di come Cristian Chivu, con il cambio modulo ed un passaggio al 4-3-2-1 o al 4-3-3, avrebbe rivoluzionato l’ Inter rispetto a quella che avevamo imparato a conoscere con Simone Inzaghi in quattro anni. Probabilmente, a causa – tra le altre cose – di un mercato non condotto secondo le volontà del nuovo tecnico, Chivu ha dovuto fare di necessità virtù, riproponendo quel 3-5-2 ormai firma nerazzurra. È bastato questo e solo qualche prima uscita sul campo per sentir dire come, in realtà, Chivu non stava facendo altro se non un copia ed incolla della gestione Inzaghi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it