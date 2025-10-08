Chikungunya una settimana senza contagi I casi nel Veronese restano 62
Spiragli positivi in Veneto sui contagi da chikungunya. Nell’ultima settimana non sono stati registrati nuovi casi autoctoni e, complice il calo delle temperature, la stagione di circolazione delle zanzare che trasmettono il virus sembra ormai avviata alla conclusione. A oggi i casi rilevati nel. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: chikungunya - settimana
I casi di virus Chikungunya nel Veronese crescono di giorno in giorno, nel fine settimana sono saliti a quota 46. Resta la preoccupazione legata alle possibili ripercussioni sugli eventi pubblici, a cominciare da sagre e feste di paese. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
I casi di virus Chikungunya nel Veronese crescono di giorno in giorno, nel fine settimana sono saliti a quota 46. Resta la preoccupazione legata alle possibili ripercussioni sugli eventi pubblici, a cominciare da sagre e feste di paese. #ANSA https://ansa.it/sito/n - X Vai su X
Nessun caso autoctono Chikungunya nell'ultima settimana - Grazie anche al calo delle temperature degli ultimi giorni, la stagione vettoriale sembra stia volgendo ... Scrive ansa.it
Epidemia da virus Chikungunya: nuovi casi preoccupano - Paura e incertezza stanno attraversando il Veronese, dove si registra un’epidemia di chikungunya, infezione virale trasmessa dalla zanzara tigre. Lo riporta notizie.it