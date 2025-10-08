Chikungunya una settimana senza contagi I casi nel Veronese restano 62

Veronasera.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spiragli positivi in Veneto sui contagi da chikungunya. Nell’ultima settimana non sono stati registrati nuovi casi autoctoni e, complice il calo delle temperature, la stagione di circolazione delle zanzare che trasmettono il virus sembra ormai avviata alla conclusione. A oggi i casi rilevati nel. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chikungunya - settimana

chikungunya settimana senza contagiNessun caso autoctono Chikungunya nell'ultima settimana - Grazie anche al calo delle temperature degli ultimi giorni, la stagione vettoriale sembra stia volgendo ... Scrive ansa.it

Epidemia da virus Chikungunya: nuovi casi preoccupano - Paura e incertezza stanno attraversando il Veronese, dove si registra un’epidemia di chikungunya, infezione virale trasmessa dalla zanzara tigre. Lo riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Chikungunya Settimana Senza Contagi