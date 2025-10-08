Chiesta la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria per Tod’s spa

Un altro marchio del lusso nel mirino della Procura di Milano. Gli inquirenti hanno chiesto la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria per Tod’s spa per una “condotta agevolatoria” per non aver controllato fenomeni di “sfruttamento del lavoro” nella catena di produzione, attraverso opifici gestiti da cinesi. Si tratta di accertamenti, coordinati dal pm Paolo Storari, che si inseriscono nella linea di altri casi che hanno riguardato colossi della moda, per i quali si è proceduto al commissariamento. In questo caso non è stato disposto, allo stato, perché pende in Cassazione una questione di competenza territoriale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chiesta la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria per Tod’s spa

In questa notizia si parla di: chiesta - misura

Avellino, 49enne interrogato dal GIP per lesioni e stalking: chiesta revoca della misura cautelare

La riapertura della base Ryanair a Trapani. Da gennaio entrerà in vigore la misura varata dalla Regione Siciliana relativa all'azzeramento dell'addizionale Comunale chiesta a gran voce da Ryanair in cambio della promessa di investire in Sicilia con una ser - facebook.com Vai su Facebook

Misure di prevenzione a Brescia per un sospetto 'ndranghetista - La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale emesso dalla Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del ... Secondo ansa.it

Misure di prevenzione: la motivazione dei provvedimenti - Al volume è associata un’area online in cui verranno caricati i contenuti aggiuntivi legati alle eventuali novità e modifiche che interesseranno la riforma con l’entrata in vigore. Si legge su diritto.it