Chiesi la Zona rossa ma non so chi decise il lockdown lo sfogo dell' ex Iss Rezza
«Chiesi la Zona rossa in Val Seriana. Ad oggi non so chi decise il lockdown nazionale». Al telefono con il Giornale l’ex dirigente dell’Istituto superiore della Sanità Giovanni Rezza ci racconta le sue impressioni dopo le dichiarazioni rilasciate ieri in commissione Covid dal professor Luca Richeldi, ex componente del Comitato tecnico scientifico e direttore dell’Unità operativa complessa di Pneumologia e del Cemar - Centro malattie dell’apparato respiratorio del Policlinico universitario Agostino Gemelli. Incalzato dalle domande della senatrice Antonella Zedda (Fdi) e del presidente della commissione Marco Lisei, Richeldi ha ammesso che la decisione di dichiarare il lockdown nazionale nel marzo 2020 fu presa in una riunione ristretta e riservata alla presenza dell’ex premier Giuseppe Conte e uno o due ministri: «Per quello che mi ricordo questa riunione non si tenne nella sala operativa della Protezione Civile dove di solito si tenevano le riunioni del Cts, ma in una sala superiore, quindi è anche possibile che quella sia anche stata considerata non una riunione del Cts, il 7 o l’8 di marzo». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: chiesi - zona
?SAVE THE DATE Sabato 4 e Domenica 5 ottobre presso il QUARTIERE OLTRETORRENTE (VIA D’AZEGLIO E VIA IMBRIANI) L’iniziativa ‘Quartieri in festa’ torna quest’autunno per portare divertimento e allegria proprio nella tua zona, con musica, sp - facebook.com Vai su Facebook
"Zona rossa al più presto". Lo chiede il sindacato di polizia - La provincia di Fermo deve diventare Zona Rossa: è l’unico modo per risolvere il problema sicurezza e per rinforzare l’organico delle forze dell’ordine. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Zona rossa, la scadenza è vicina: in settimana la riunione per decidere se prolungarla, estenderla o sospenderla - Il prefetto Forlenza ieri (31 marzo) a margine della cerimonia dei 208 anni dal Corpo di polizia penitenziaria ... Da ilgazzettino.it