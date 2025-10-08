«Chiesi la Zona rossa in Val Seriana. Ad oggi non so chi decise il lockdown nazionale». Al telefono con il Giornale l’ex dirigente dell’Istituto superiore della Sanità Giovanni Rezza ci racconta le sue impressioni dopo le dichiarazioni rilasciate ieri in commissione Covid dal professor Luca Richeldi, ex componente del Comitato tecnico scientifico e direttore dell’Unità operativa complessa di Pneumologia e del Cemar - Centro malattie dell’apparato respiratorio del Policlinico universitario Agostino Gemelli. Incalzato dalle domande della senatrice Antonella Zedda (Fdi) e del presidente della commissione Marco Lisei, Richeldi ha ammesso che la decisione di dichiarare il lockdown nazionale nel marzo 2020 fu presa in una riunione ristretta e riservata alla presenza dell’ex premier Giuseppe Conte e uno o due ministri: «Per quello che mi ricordo questa riunione non si tenne nella sala operativa della Protezione Civile dove di solito si tenevano le riunioni del Cts, ma in una sala superiore, quindi è anche possibile che quella sia anche stata considerata non una riunione del Cts, il 7 o l’8 di marzo». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Chiesi la Zona rossa ma non so chi decise il lockdown", lo sfogo dell'ex Iss Rezza