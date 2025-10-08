Chiara Petrolini voleva il secondo figlio dopo la prima gravidanza andata male | perché seppellito anche lui

Parlando dei neonati sepolti in giardino, Chiara Petroli ha detto agli psichiatri: "Non pensavo di aver fatto niente di male". Poi ha parlato di un sogno ricorrente. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Neonati morti, Chiara Petrolini ai domiciliari darà l'esame di Criminologia

Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini sotto arresti domiciliari autorizzata a sostenere l’esame di Criminologia

Chiara Petrolini, la decisione mentre è ai domiciliari: autorizzazione della Corte D’Assise

chiara petrolini voleva secondoChiara Petrolini, la strategia per l'infermità: «Sognavo di essere mamma, ma il mondo è cattivo. La seconda gravidanza era voluta. I miei due piccoli mi danno sostegno» - Una gravidanza cercata, almeno la seconda, La decisione di seppellire i bambini vicini e a poca profondità. Come scrive msn.com

