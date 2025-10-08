Chiara Petrolini voleva il secondo figlio dopo la prima gravidanza andata male | perché seppellito anche lui

Neonati morti, Chiara Petrolini ai domiciliari darà l'esame di Criminologia

“Le gravidanze non me le aspettavo, né la prima né la seconda. Però la seconda l’ho un po’ anche cercata perché la prima era andata male”. Sono le parole di Chiara Petrolini, la ventiduenne accusata di avere ucciso i due neonati partoriti tra il 2023 e il 2024 - facebook.com Vai su Facebook

Chiara Petrolini, la strategia per l'infermità: «Sognavo di essere mamma, ma il mondo è cattivo. La seconda gravidanza era voluta. I miei due piccoli mi danno sostegno» - Una gravidanza cercata, almeno la seconda, La decisione di seppellire i bambini vicini e a poca profondità. Come scrive msn.com

