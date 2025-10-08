Chiara Petrolini | Non ho fatto del male ai miei bimbi non sono una killer sognavo di portarli in passeggino Gli esperti | Può uccidere ancora

Dice di avere paura del mondo e che in quei momenti era inconsapevole della gravità delle sue azioni. Ma secondo il pool di psicologi e psichiatri che hanno analizzato la sua mente, Chiara Petrolini lascia trasparire "una fredda e lucida intenzione di arrivare all'esito finale". Ovvero. 🔗 Leggi su Today.it

Neonati morti, Chiara Petrolini ai domiciliari darà l'esame di Criminologia

Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini sotto arresti domiciliari autorizzata a sostenere l’esame di Criminologia

Chiara Petrolini, la decisione mentre è ai domiciliari: autorizzazione della Corte D’Assise

"Le gravidanze non me le aspettavo, né la prima né la seconda. Però la seconda l'ho un po' anche cercata perché la prima era andata male". Sono le parole di Chiara Petrolini, la ventiduenne accusata di avere ucciso i due neonati partoriti tra il 2023 e il 2024

Chiara Petrolini, ventiduenne di Vignale di Traversetolo (Parma), è al centro di un caso che ha scosso l'Italia: è accusata di aver ucciso i due neonati

Parlando dei neonati sepolti in giardino, Chiara Petroli ha detto agli psichiatri: "Non pensavo di aver fatto niente di male"