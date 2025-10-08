Chiara Petrolini | Non ho fatto del male ai miei bimbi non sono una killer sognavo di portarli in passeggino Gli esperti | Può uccidere ancora

8 ott 2025

Dice di avere paura del mondo e che in quei momenti era inconsapevole della gravità delle sue azioni. Ma secondo il pool di psicologi e psichiatri che hanno analizzato la sua mente, Chiara Petrolini lascia trasparire "una fredda e lucida intenzione di arrivare all'esito finale". Ovvero. 🔗 Leggi su Today.it

Chiara Petrolini, ventiduenne di Vignale di Traversetolo (Parma), è al centro di un caso che ha scosso l'Italia: è accusata di aver ucciso i due neonati

Parlando dei neonati sepolti in giardino, Chiara Petroli ha detto agli psichiatri: "Non pensavo di aver fatto niente di male"

