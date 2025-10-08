Chiara Petrolini | Nel futuro maestra con due figli Cosa ha detto agli psichiatri

In futuro " m i immagino maestra e con due figli ". È quanto avrebbe detto Chiara Petrolini agli psichiatri Mario Amore e Domenico Berardi, gli specialisti incaricati dalla procura di Parma di esaminare la ragazza durante la fase preliminare delle indagini. La 22enne di Vignale di Traversetolo ora è a processo davanti alla Corte d'Assise con l'accusa di aver ucciso con premeditazione i suoi due figli neonati e seppellito i corpi nel giardino di casa. I giudici, accogliendo un'istanza della difesa, hanno disposto una nuova perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e volere dell'imputata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

