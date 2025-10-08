Chiara Petrolini | Nel futuro maestra con due figli Cosa ha detto agli psichiatri

In futuro " m i immagino maestra e con due figli ". È quanto avrebbe detto Chiara Petrolini agli psichiatri Mario Amore e Domenico Berardi, gli specialisti incaricati dalla procura di Parma di esaminare la ragazza durante la fase preliminare delle indagini. La 22enne di Vignale di Traversetolo ora è a processo davanti alla Corte d'Assise con l'accusa di aver ucciso con premeditazione i suoi due figli neonati e seppellito i corpi nel giardino di casa. I giudici, accogliendo un'istanza della difesa, hanno disposto una nuova perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e volere dell'imputata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chiara Petrolini: "Nel futuro maestra con due figli". Cosa ha detto agli psichiatri

In questa notizia si parla di: chiara - petrolini

Neonati morti, Chiara Petrolini ai domiciliari darà l'esame di Criminologia

Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini sotto arresti domiciliari autorizzata a sostenere l’esame di Criminologia

Chiara Petrolini, la decisione mentre è ai domiciliari: autorizzazione della Corte D’Assise

Neonati sepolti, Chiara Petrolini agli psichiatri: "Il secondo figlio lo volevo" #chiarapetrolini #neonatisepolti - X Vai su X

“Le gravidanze non me le aspettavo, né la prima né la seconda. Però la seconda l’ho un po’ anche cercata perché la prima era andata male”. Sono le parole di Chiara Petrolini, la ventiduenne accusata di avere ucciso i due neonati partoriti tra il 2023 e il 2024 - facebook.com Vai su Facebook

Chiara Petrolini: "Nel futuro maestra con due figli". Cosa ha detto agli psichiatri - Un pool di psichiatri ha analizzato la 22enne di Traversetolo che è accusata di aver ucciso i suoi due figli neonati e seppellito i corpi nel giardino di casa. Come scrive msn.com

Neonati sepolti, Chiara Petrolini: “Non ho fatto male ai miei bimbi" - Il quotidiano 'La Repubblica' è entrata in possesso della consulenza del pool di esperti (sei psicologi e psichiatri) che ha analizzato la giovane accusata di avere ucciso i suoi due neonati tra il ... Da tg24.sky.it