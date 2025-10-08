Un intreccio doloroso, oscuro e carico di interrogativi si delinea nel processo a carico di Chiara Petrolini, la giovane di 22 anni accusata del duplice omicidio premeditato dei suoi figli neonati. La vicenda, che ha scosso profondamente l’opinione pubblica, si arricchisce ora di nuove e inquietanti sfumature, emerse nel corso dei colloqui tra l’imputata e gli psichiatri nominati dalla Procura di Parma, Mario Amore e Domenico Berardi. Leggi anche: Processo a Chiara Petrolini, il maresciallo dei carabinieri si commuove in aula: “Ho difficoltà” Dalle loro osservazioni e dalle prime ricostruzioni contenute nella relazione tecnica del Reparto analisi criminologiche del Racis, presentata nel corso dell’udienza più recente, emerge un profilo disturbante: quello di una ragazza apparentemente tranquilla, ma con un freddo controllo emotivo e un comportamento definito dagli esperti come potenzialmente seriale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Chiara Petrolini, la strategia per ottenere l’infermità: “I miei due piccoli mi danno sostegno”