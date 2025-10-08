Chiara Petrolini agli psichiatri sulla seconda gravidanza | L’ho cercata perché la prima era andata male
La seconda gravidanza “l’ho cercata perché la prima era andata male”. Sono le dichiarazioni di Chiara Petrolini, la ragazza accusata dalla procura di Parma di aver partorito, ucciso e seppellito i figli appena nati, agli psichiatri nominati dalla Procura di Parma, Mario Amore e Domenico Berardi. I colloqui tra i consulenti e la 22enne, sotto processo davanti ai giudici della Corte d’assise di Bologna per duplice omicidio premeditato e soppressione di entrambi i cadaveri, emergono dalla nota tecnica elaborata dal Reparto analisi criminologiche del Racis (Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche) di Roma, di cui lunedì ha parlato al processo la colonnella Anna Bonifazi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
