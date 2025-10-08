Chiamo mia mamma circa 3,4 volte al giorno È una santa Sarei completamente perso senza di lei

8 ott 2025

J acob Elordi, 28 anni, è una delle stelle nascenti di Hollywood, ma il suo cuore resta legato alla mamma Melissa, la donna che ha plasmato il suo percorso artistico e personale. In un’intervista al The Wall Street Journal, l’attore australiano ha aperto una finestra sulla sua vita privata, rivelando un rapporto di straordinaria complicità con la madre, che definisce senza esitazioni «la mia migliore amica al mondo». La “nepo baby” che balla con Jacob Elordi su TikTok: chi è Romy Mars X Leggi anche › I belli di Venezia 2025: da Jacob Elordi col mini-mullet a Jude Law col taglio “Bond” Jacob Elordi: «Mia mamma è la mia migliore amica». 🔗 Leggi su Iodonna.it

