Chiamatemi Medea Vanessa Gravina protagonista dello spettacolo scritto da Angelo Floramo

Pordenonetoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà Vanessa Gravina la protagonista del nuovo spettacolo scritto da Angelo Floramo per la Storica Società Operaia di Pordenone dal titolo “Chiamatemi Medea”, racconto teatrale commissionato al geniale scrittore friulano con le musiche originali della compositrice Maria Beatrice Orlando, che sarà. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

