«Chi vuol far dimettere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella?», ci si chiede con sempre più insistenza nei corridoi dei palazzi romani dopo che Matteo Renzi è tornato a paventare apertamente “il rischio” di vedere in un futuro nemmeno troppo lontano Giorgia Meloni al Quirinale. Il tema, di cui Lettera43 si era già occupata, è così tornato caldissimo. A preoccupare però sono le tempistiche. Il secondo mandato di Mattarella finisce nel 2029. Meloni con buona probabilità sarà riconfermata a Palazzo Chigi nel 2027. Ma quanto tempo potrebbe rimanerci? C’è chi sostiene che la leader di FdI nutra l’ambizione di diventare la prima donna presidente della Repubblica, tanto da essere pronta ad abbandonare la Presidenza del Consiglio dopo un paio d’anni proprio per sostituire Mattarella. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Chi vuol far dimettere Mattarella? Le pillole del giorno