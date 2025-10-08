Chi sono i vincitori del Nobel per la Chimica del 2025 Fra loro il profugo palestinese Omar Yaghi

Nato in Giordania da una famiglia scappata dalla guerra, ha vissuto a lungo senza acqua in casa. Spinto dal padre a studiare negli Stati Uniti, ha inventato con il giapponese Kitagawa e l’inglese Robson, materiali che possono tra l’altro catturare l’umidità dall’aria. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Chi sono i vincitori del Nobel per la Chimica del 2025. Fra loro il profugo palestinese Omar Yaghi

Nobel per la Chimica 2025: i vincitori sono Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi - Il Premio Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato Il premio è stato assegnato per la prima volta nel 1901 e fu il suo stesso ideatore, Alfred Nobel ... Scrive fanpage.it

Il Nobel per la chimica 2025 a Kitagawa, Robson e Yaghi - L'Accademia Reale delle Scienze svedese li ha insigniti del prestigioso riconoscimento per lo sviluppo di strutture metallo- Secondo quotidiano.net