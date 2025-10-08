Pierpaolo Spollon nasce a Padova il 10 febbraio 1989 da due genitori molto presenti e a volte severi. Il padre è un commissario di polizia mentre la madre lavora nell’esercito. I due non hanno altri figli oltre a Pierpaolo. Della vita privata dell’attore non si conosce molto, ma ciò che è certo è che Pierpaolo ha una storica compagna di nome Angela e che dalla loro relazione sono nati due figli. Pierpaolo Spollon ha ricordato di essere stato un bambino “ansioso e stressato” perché in quel modo veniva trattato dai suoi genitori, con una ferma “ paura di fallire e deluderli” che (quasi inevitabilmente) si è tradotta in una bocciatura “in terza liceo: ho deluso i miei genitori – ha raccontato e spiegato sul palco – e loro hanno avuto la forza di dirmi ‘Non preoccuparti, l’importante è che tu impari ‘”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori di Pierpaolo Spollon, papà commissario di polizia e mamma militare: “Ho vissuto con ansia”