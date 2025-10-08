Chi l' ha visto? stasera in tv | le anticipazioni e i casi dell' 8 ottobre 2025

Today.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera Rai 3 trasmette, a partire dalle 21.20, una nuova puntata di Chi l'ha visto?”, come d'abitudine piena di misteri irrisolti e di voci che chiedono giustizia. Oggi, mercoledì 8 ottobre, Federica Sciarelli accompagna il pubblico in racconti d'indagini riaperte, sparizioni misteriose e. 🔗 Leggi su Today.it

