Chi l’ha Visto? stasera il caso Resinovich
Il caso di Liliana Resinovich, dopo quasi quattro anni, è ancora un mistero. È stata da poco sequestrata la GoPro del marito, Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della donna, la cui scheda di memoria risulta formattata e vuota. Di questo e di molto altro si occuperà questa sera, mercoledì 8 ottobre, Federica Sciarelli nel nuovo appuntamento di Chi l’ha visto?. Anticipazioni di stasera, 8 ottobre 2025. La trasmissione raccoglierà il grido d’aiuto di una madre disperata per la sparizione del figlio, che si sente abbandonata da tutti. Oltre a questo caso, Federica Sciarelli darà spazio ad altre madri che non si arrendono: una di loro chiede che il DNA del figlio venga inserito in una banca dati, per non impazzire ogni volta che viene ritrovato un cadavere. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: visto - stasera
Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 17 settembre 2025
Ritorna “Chi l’ha visto?”, stasera il mistero della donna di Chivasso
Chi l'ha visto?, da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni del 10 settembre 2025
Mi vergogno di quello che ho visto stasera. Non si può neanche parlare di tattica, non c’è nulla da commentare. Zero idee, zero voglia, zero cattiveria, solo tanta apatia. Mentalità perdente, Tudor è il primo responsabile. I fischi dopo un pareggio col Milan, che - X Vai su X
Visto ieri in prima serata su #Italia2... lo vedrò nuovamente stasera in seconda serata, perché questo non è un semplice film ma un'opera d'arte che mi ha fatto innamorare di sé fin dalla prima volta che la vidi tanti tanti anni fa. La maestria di #JohnCarpenter - facebook.com Vai su Facebook
Liliana Resinovich, cosa cercano gli inquirenti nella GoPro di Visentin? Le novità sul caso a "Chi l'ha visto?": i casi e le anticipazioni di stasera (8 ottobre) - La diretta promette sviluppi su indagini che hanno segnato ... Da ilmessaggero.it
Chi l’ha Visto?, stasera i casi di Antonietta Gargiulo e Elena Vergari - : Federica Sciarelli torna con i casi Elena Vergari e Antonietta Gargiulo. Lo riporta davidemaggio.it