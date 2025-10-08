Chi l’ha Visto? stasera il caso Resinovich

Il caso di Liliana Resinovich, dopo quasi quattro anni, è ancora un mistero. È stata da poco sequestrata la GoPro del marito, Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della donna, la cui scheda di memoria risulta formattata e vuota. Di questo e di molto altro si occuperà questa sera, mercoledì 8 ottobre, Federica Sciarelli nel nuovo appuntamento di Chi l’ha visto?. Anticipazioni di stasera, 8 ottobre 2025. La trasmissione raccoglierà il grido d’aiuto di una madre disperata per la sparizione del figlio, che si sente abbandonata da tutti. Oltre a questo caso, Federica Sciarelli darà spazio ad altre madri che non si arrendono: una di loro chiede che il DNA del figlio venga inserito in una banca dati, per non impazzire ogni volta che viene ritrovato un cadavere. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

