Chi l’ha visto stasera 8 ottobre | il caso Resinovich

(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 8 ottobre, torna 'Chi l'ha visto' alle 21.20 su Rai 3. Liliana Resinovich: dopo quasi quattro anni viene sequestrata la GoPro del marito, unico indagato. Ma la scheda è stata formattata e risulta vuota. Le precedenti analisi delle schede non erano sufficienti? Che cosa cercano gli inquirenti? Poi, una mamma che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com