Chi ha salvato Ilaria Salis? Le accuse di Salvini a FI e l’assenza decisiva di un deputato della Lega

306 a 305. Ilaria Salis si è salvata per un voto al Parlamento Europeo. Strasburgo ha confermato la sua immunità. E quindi non tornerà a Budapest per il processo in cui è accusata di aggressione in concorso e rischia 11 anni di carcere. Ma subito dopo il risultato è scoppiata una lite interna al centrodestra italiano. Il leader della Lega Matteo Salvini ha accusato il Ppe di aver votato a scrutinio segreto per il salvataggio. Secondo i calcoli in effetti almeno 70 parlamentari del Ppe su un totale di 188 si sarebbero schierati contro. Lei dice di non voler fare i nomi di chi l’ha aiutata. Ma FdI e FI hanno fatto circolare la notizia dell’assenza di Aldo Patriciello, eurodeputato leghista (con un passato in Forza Italia). 🔗 Leggi su Open.online

