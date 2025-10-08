Chi ha salvato Ilaria Salis? Incredibile i Patrioti di Salvini | ecco come

Un solo voto. Tanto è bastato per confermare l’immunità parlamentare a Ilaria Salis, l’eurodeputata finita sotto processo in Ungheria per le accuse di lesioni aggravate e partecipazione a un gruppo criminale. Il Parlamento europeo ha votato 306 sì contro 305 no, con 17 astenuti. Ma dietro quel numero, che ha scatenato un terremoto politico, si nasconde un dato clamoroso: a pesare non sono stati i presunti “traditori” del Ppe, come denunciato dalla Lega, ma proprio le assenze nel gruppo dei Patrioti per l’Europa, lo stesso in cui siede Matteo Salvini. Le assenze che hanno cambiato il voto. Secondo i registri ufficiali del Parlamento europeo e diverse verifiche giornalistiche, nel gruppo dei Patrioti per l’Europa, di cui la Lega è parte integrante, si contano 15 assenti su 84 deputati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Chi ha salvato Ilaria Salis? Incredibile, i “Patrioti” di Salvini: ecco come

