Chi è Zelda Williams la figlia d’arte che si batte contro i deepfake per difendere l’eredità del padre Robin
Roma, 8 ottobre 2025 –La sua espressione timida e dolce nasconde una forza incredibile. Cresciuta all’ombra di uno dei volti più amati di Hollywood, Zelda Rae Williams si è fatta strada nel mondo dello spettacolo con discrezione, intelligenza e una sensibilità fuori dal comune che ha tirato fuori soprattutto dopo la scomparsa di papà Robin, morto suicida nel 2014. Ma chi è davvero Zelda Rae Williams e perché, nelle ultime ore, è tornata al centro delle cronache. Conosciamola meglio. Chi è Zelda Rae Williams. Nata il 31 luglio 1989 a New York, è la secondogenita del grande attore e della produttrice Marsha Garces. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
