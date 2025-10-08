Chi è Ottolini il prescelto di Comolli per il ruolo di Direttore Sportivo della Juve | carriera il passato in bianconero e tutto quello che c’è da sapere

Chi è Ottolini, il prescelto di Comolli per il ruolo di Direttore Sportivo: tutti i dettagli sul possibile ritorno alla Juve. L’organigramma dirigenziale della Juventus sta per completarsi con l’ultimo, fondamentale tassello: il Direttore Sportivo. Secondo le ultime indiscrezioni di Matteo Moretto, il prescelto da Damien Comolli per ricoprire questo ruolo è Marco Ottolini, attuale DS del Genoa. Per lui si tratterebbe di un ritorno a casa, in un ambiente che conosce alla perfezione. Ma chi è Marco Ottolini? Dirigente di 45 anni, il suo nome era già stato accostato alla Juve nei mesi scorsi per la posizione di Direttore Tecnico (poi andata a François Modesto ). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

