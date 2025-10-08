di Fabio Zaccaria Chi è Nobile, il talento classe 2011 in forza alla Juventus Under 15 di Pecorari: gol e assist a cascata, contro il Modena la prima gioia personale. Caratteristiche e identikit del gioiellino bianconero. Nella larga e convincente vittoria casalinga della Juventus Under 15 per 4-1 contro i pari età del Modena è arrivato anche il primo timbro stagionale in campionato di Alessio Nobile, al rientro dalla squalifica subita all’esordio nel girone A di categoria. Ma chi è Nobile? E come il suo straordinario talento ha già attirato diversi procuratori importanti, pronti a farsi battaglia pur di aggiudicarsi le sue prestazioni? Ecco un focus mirato sul giocatore classe 2011, con l’analisi dettagliata delle caratteristiche tecniche allegata da un suo probabile identikit sul terreno da gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chi è Nobile, la stellina della Juventus Under 15 seguita da mezza Italia: primo timbro stagionale contro i coetanei del Modena. Il focus sul talento classe 2011