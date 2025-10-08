Chi è Marco Ottolini il favorito per diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus | sarebbe un ritorno in bianconero

2025-10-08 13:01:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Andrea Ajello 08 ott 2025, 15:01 Ultimi aggiornamenti: 08 ott 2025, 15:02 Ottolini vicino ad essere il nuovo ds della Juventus: è già stato a Torino. Il quadro dirigenziale della Juventus può presto completarsi con l’inserimento del nuovo direttore sportivo, figura che ancora manca. La scelta, presa in prima persona da Damien Comolli,  può essere Marco Ottolini, attualmente ds del Genoa.  Ottolini è un nome di cui si parla in ottica Juve da mesi, anche inizialmente per ricoprire il ruolo di direttore tecnico, posizione poi occupata da Francois Modesto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Chi è Marco Ottolini, il favorito per diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus: sarebbe un ritorno in bianconero - Il quadro dirigenziale della Juventus può presto completarsi con l'inserimento del nuovo direttore sportivo, figura che ancora manca.

In quali squadre ha lavorato Marco Ottolini in carriera? - Ottolini può diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus: ecco la sua carriera da dirigente.

