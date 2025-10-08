Chi è Marco Ottolini il favorito per diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus | sarebbe un ritorno in bianconero
2025-10-08 13:01:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Andrea Ajello 08 ott 2025, 15:01 Ultimi aggiornamenti: 08 ott 2025, 15:02 Ottolini vicino ad essere il nuovo ds della Juventus: è già stato a Torino. Il quadro dirigenziale della Juventus può presto completarsi con l’inserimento del nuovo direttore sportivo, figura che ancora manca. La scelta, presa in prima persona da Damien Comolli, può essere Marco Ottolini, attualmente ds del Genoa. Ottolini è un nome di cui si parla in ottica Juve da mesi, anche inizialmente per ricoprire il ruolo di direttore tecnico, posizione poi occupata da Francois Modesto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
