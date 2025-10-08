Chi è Marco Ottolini il candidato più forte a diventare nuovo ds della Juventus
In queste ore sta prendendo sempre più forza la candidatura di Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo della Juventus: ecco l’identikit di Calciomercato.it dell’attuale ds del Genoa Il casting di Damien Comolli per individuare il profilo idoneo a ricoprire il ruolo di nuovo direttore sportivo della Juventus si avvicina alla conclusione. In cima alla lista, dopo una lunga lista di nomi tra Italia e estero, c’è Marco Ottolini. – Calciomercato.it (LaPresse) Si tratta dell’attuale direttore sportivo del Genoa, carica che ricopre dal 2022, dove sta riscuotendo ottimi risultati. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: marco - ottolini
Chi è Marco Ottolini, il favorito per diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus: sarebbe un ritorno in bianconero
La Juventus alla ricerca di un direttore sportivo: Marco Ottolini in cima alle preferenze del club bianconero - X Vai su X
Ottolini: “Molto contenti di Vieira, continuiamo sulla nostra strada” Il Direttore Sportivo del Genoa Marco Ottolini è intervenuto in un’intervista ai microfoni di DAZN nel pre partita di Genoa Lazio, parlando così della sfida che si giocherà a breve tra il grifone e i bi - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Marco Ottolini, il candidato più forte a diventare nuovo ds della Juventus - Chi è Marco Ottolini, ds del Genoa, e principale candidato a diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus ... Si legge su calciomercato.it
In quali squadre ha lavorato Marco Ottolini in carriera? - Ottolini può diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus: ecco la sua carriera da dirigente. Scrive ilbianconero.com