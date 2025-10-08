In queste ore sta prendendo sempre più forza la candidatura di Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo della Juventus: ecco l’identikit di Calciomercato.it dell’attuale ds del Genoa Il casting di Damien Comolli per individuare il profilo idoneo a ricoprire il ruolo di nuovo direttore sportivo della Juventus si avvicina alla conclusione. In cima alla lista, dopo una lunga lista di nomi tra Italia e estero, c’è Marco Ottolini. – Calciomercato.it (LaPresse) Si tratta dell’attuale direttore sportivo del Genoa, carica che ricopre dal 2022, dove sta riscuotendo ottimi risultati. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Chi è Marco Ottolini, il candidato più forte a diventare nuovo ds della Juventus