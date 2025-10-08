Chi è Luca Vetrone il nuovo Bonus di Avanti un Altro e dove lo abbiamo già visto?
Il celebre game show di Canale 5 Avanti un Altro! è tornato in onda dal 1° ottobre con la sua quindicesima edizione. Paolo Bonolis e Luca Laurenti, padroni di casa indiscussi del “minimondo”, hanno riportato in TV quell’atmosfera surreale e divertente che da anni conquista milioni di spettatori. Tra le novità più chiacchierate di questa stagione spicca il nome di Luca Vetrone, nuovo volto nel ruolo del “Bonus”. Ma dove l’abbiamo già visto? Dalla TV al fitness: una carriera in ascesa. Luca Vetrone non è un esordiente del piccolo schermo. Modello, influencer e personal trainer, ha saputo costruirsi un percorso vario e coerente, spaziando tra televisione, social e mondo dello sport. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv
"Il vero motivo è che Sonia ha deciso di mettere un nuovo Bonus al mio posto perché ha creato un'agenzia di personaggi tv ed io non ne faccio parte", ha detto Nilsson. Dopo l'uscita di Daniel Nilsson, Paolo Bonolis punta su Luca Vetrone per Avanti un Altro!.
