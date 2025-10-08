Chi è Guido Badini arrestato per l'agguato armato a un imprenditore | 50 anni fa sterminò la famiglia della fidanzata
Ieri, martedì 7 ottobre, sono state arrestate 8 persone per l'assalto armato ai danni di un imprenditore di Montichiari (Brescia) avvenuto nel marzo del 2024. Tra loro c'è anche Guido Badini, 73enne di Novara, ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio. La notte del 13 novembre 1975 Badini fu autore di uno dei plurimi omicidi più cruenti della storia italiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: guido - badini
Chi è Guido Badini, arrestato per l’agguato armato a un imprenditore: 50 anni fa sterminò la famiglia della fidanzata - Ieri, martedì 7 ottobre, sono state arrestate 8 persone per l'assalto armato ai danni di un imprenditore di Montichiari (Brescia) avvenuto nel marzo del ... fanpage.it scrive
Agguato Montichiari, arrestato Badini: 50 anni fa sterminò una famiglia - Il 73enne fermato insieme ad altri sette per l’assalto armato ad Angelo Ferandi fu autore di uno dei plurimi omicidi più cruenti d’Italia ... Lo riporta giornaledibrescia.it