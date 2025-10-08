È ufficiale: Edmondo Cirielli sarà il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, dove sfiderà il candidato del campo largo, Roberto Fico, alle elezioni fissate per il 23 e 24 novembre. Una scelta che segna il ritorno di un volto storico della destra campana, carabiniere e politico di lungo corso, già viceministro del governo Meloni e protagonista di tre decenni di vita istituzionale. Classe 1964, originario di Nocera Inferiore, Cirielli è generale di brigata dell’Arma dei Carabinieri in ausiliaria. Il suo legame con l’uniforme e con lo Stato è profondo: si è formato alla Nunziatella di Napoli, poi all’ Accademia militare di Modena, alla Scuola militare di alpinismo di Aosta, a quella di paracadutismo di Pisa e infine alla Scuola ufficiali dei carabinieri di Roma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Chi è Edmondo Cirielli, il carabiniere di FdI candidato governatore in Campania: dal “Salva Previti” al sogno del Principato di Salerno