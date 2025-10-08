Sarà la danese Clara Tauson l’avversaria di Jasmine Paolini domani negli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan: l’azzurra dovrà difendere l’ottavo posto nella Race WTA, che la porterebbe alle Finals, nel duello a distanza con la kazaka Elena Rybakina, ma dovrà farlo contro un’ avversaria molto ostica. La danese, infatti, è la numero 10 del seeding ed occupa il numero 12 della classifica mondiale, posizione che corrisponde anche al suo best ranking: Tauson ha vinto nel 2025 il terzo titolo WTA in carriera ad Auckland dopo i due conquistati da teenager nel 2021 a Lione ed in Lussemburgo, prima che un infortunio alla schiena ne fermasse, nella stagione successiva, la rapida ascesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi è Clara Tauson, la danese in crescita esponenziale nel 2025. C’è un precedente con Jasmine Paolini