Chi è Clara Tauson la danese in crescita esponenziale nel 2025 C’è un precedente con Jasmine Paolini
Sarà la danese Clara Tauson l’avversaria di Jasmine Paolini domani negli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan: l’azzurra dovrà difendere l’ottavo posto nella Race WTA, che la porterebbe alle Finals, nel duello a distanza con la kazaka Elena Rybakina, ma dovrà farlo contro un’ avversaria molto ostica. La danese, infatti, è la numero 10 del seeding ed occupa il numero 12 della classifica mondiale, posizione che corrisponde anche al suo best ranking: Tauson ha vinto nel 2025 il terzo titolo WTA in carriera ad Auckland dopo i due conquistati da teenager nel 2021 a Lione ed in Lussemburgo, prima che un infortunio alla schiena ne fermasse, nella stagione successiva, la rapida ascesa. 🔗 Leggi su Oasport.it
