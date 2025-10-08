Chi è Clara Tauson la danese in crescita esponenziale nel 2025 C’è un precedente con Jasmine Paolini

Oasport.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà la danese Clara Tauson l’avversaria di Jasmine Paolini domani negli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan: l’azzurra dovrà difendere l’ottavo posto nella Race WTA, che la porterebbe alle Finals, nel duello a distanza con la kazaka Elena Rybakina, ma dovrà farlo contro un’ avversaria molto ostica. La danese, infatti, è la numero 10 del seeding ed occupa il numero 12 della classifica mondiale, posizione che corrisponde anche al suo best ranking: Tauson ha vinto nel 2025 il terzo titolo WTA in carriera ad Auckland dopo i due conquistati da teenager nel 2021 a Lione ed in Lussemburgo, prima che un infortunio alla schiena ne fermasse, nella stagione successiva, la rapida ascesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

chi 232 clara tauson la danese in crescita esponenziale nel 2025 c8217232 un precedente con jasmine paolini

© Oasport.it - Chi è Clara Tauson, la danese in crescita esponenziale nel 2025. C’è un precedente con Jasmine Paolini

In questa notizia si parla di: clara - tauson

Lucia Bronzetti dominata da Clara Tauson a Montreal, finisce il suo torneo al secondo turno

Pronostico e quote Madison Keys – Clara Tauson, WTA Montreal 06-08-2025

WTA Montreal 2025, Clara Tauson e Naomi Osaka si sfideranno nella semifinale della parte bassa

Chi &#232; Clara Tauson, la danese in crescita esponenziale nel 2025. C’è un precedente con Jasmine Paolini - Sarà la danese Clara Tauson l'avversaria di Jasmine Paolini domani negli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan: l'azzurra dovrà difendere l'ottavo posto ... Riporta oasport.it

Tennis: niente Australian Open 2023 per Clara Tauson. Piede slogato per la danese - La danese, infatti, &#232; costretta a rinunciare agli Australian Open 2023 a causa di un problema occorso durante una sessione di ... Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Clara Tauson Danese