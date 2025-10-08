Chi è Alberto Stefani il giovane politico che Salvini indica come successore di Zaia

La sua scalata è iniziata presto. L’endorsement del leader della Lega: «Aver già fatto il sindaco, il parlamentare ed essere segretario della potentissima Liga Veneta a 32 anni è qualcosa di importante». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Chi è Alberto Stefani, il giovane politico che Salvini indica come successore di Zaia

In questa notizia si parla di: alberto - stefani

La Lega in Veneto vuole Alberto Stefani come presidente

Zaia a Pontida lancia Alberto Stefani e un altolà agli alleati: «Per il Veneto un leghista, sennò sarà un problema»

«Donna presa botte da un uomo mentre guida», la denuncia di Alberto Stefani (Lega) che li insegue fino all'arrivo delle forze dell'ordine VIDEO

È ormai imminente l'annuncio: sarà Alberto Stefani il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali. La decisione dovrebbe essere imminente: la fine di una telenovela durata tutta l'estate, e che arriva a solo 50 giorni dalle urne. - facebook.com Vai su Facebook

L’intervento di Alberto Stefani (Deputato e Vicesegretario federale Lega) sul palco di #Pontida25. - X Vai su X

Adesso è ufficiale: Alberto Stefani è il candidato governatore del centrodestra - Oggi 8 ottobre i dubbi sono stati sciolti e il 32enne ex sindaco di Borgoricco è entrato ufficialmente in campagna elettorale per s ... Secondo padovaoggi.it

Alberto Stefani è il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Veneto: «Per me è l’onore più grande» - Ora è ufficiale e ad annunciarlo è stato lui stesso sui suoi canali social: Alberto Stefani è il candidato per il centrodestra alle prossime elezioni regionali ... Come scrive msn.com