Chi è Alberto Stefani il giovane politico che Salvini indica come successore di Zaia

Vanityfair.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sua scalata è iniziata presto. L’endorsement del leader della Lega: «Aver già fatto il sindaco, il parlamentare ed essere segretario della potentissima Liga Veneta a 32 anni è qualcosa di importante». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

La Lega in Veneto vuole Alberto Stefani come presidente

Zaia a Pontida lancia Alberto Stefani e un altolà agli alleati: «Per il Veneto un leghista, sennò sarà un problema»

«Donna presa botte da un uomo mentre guida», la denuncia di Alberto Stefani (Lega) che li insegue fino all'arrivo delle forze dell'ordine VIDEO

232 alberto stefani giovaneAdesso &#232; ufficiale: Alberto Stefani è il candidato governatore del centrodestra - Oggi 8 ottobre i dubbi sono stati sciolti e il 32enne ex sindaco di Borgoricco è entrato ufficialmente in campagna elettorale per s ... Secondo padovaoggi.it

