Chi è Alberto Stefani candidato del centrodestra alla presidenza del Veneto

Venezia, 8 ottobre 2025 – “Per me è l’onore più grande”. Con queste parole, Alberto Stefani ha accolto l’ufficialità della sua candidatura alla presidenza della Regione Veneto, annunciata  dalla coalizione di centrodestra. Una scelta nel segno della continuità con l’era Zaia, ma anche con il chiaro intento di avviare un nuovo corso. Giovane, preparato, già parlamentare e sindaco, Stefani sarà il nome su cui punterà la Lega per confermare la guida del Veneto nelle elezioni del 23 e 24 novembre. “Ringrazio il centrodestra per la fiducia – ha detto il deputato padovano – ora avanti, uniti, verso il traguardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

