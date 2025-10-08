Chemio più osimertinib allunga la vita nei NSCLC EGFR-mutati

Un risultato atteso da anni diventa realtà clinica: la combinazione di osimertinib e chemioterapia migliora la sopravvivenza nei NSCLC avanzati EGFR-mutati, mentre nello stadio III non resecabile l’inibitore mirato in monoterapia dopo chemioradioterapia trasforma la storia naturale della malattia. In Milano, la conferma arriva con dati maturi e un via libera alla rimborsabilità che cambia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Chemio più osimertinib allunga la vita nei NSCLC EGFR-mutati

