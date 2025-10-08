Che splendida notizia | Giulia De Lellis ha partorito è nata Priscilla a Roma | silenzio sui social
Dopo mesi di attesa e indiscrezioni, è finalmente arrivata la lieta notizia: Giulia De Lellis ha dato alla luce la sua primogenita, Priscilla Rapisarda. La nascita sarebbe avvenuta nella giornata di martedì 7 ottobre all’Ospedale Gemelli di Roma, secondo quanto riportato da alcune fonti vicine alla coppia. Sia la neonata che la madre starebbero bene, e si parla di un parto cesareo andato senza complicazioni. Nonostante l’importanza dell’evento, né Giulia né il compagno Tony Effe hanno finora condiviso pubblicamente la notizia: sui profili social dell’influencer, infatti, continuano a comparire solo post pubblicitari. 🔗 Leggi su Donnapop.it
“Giulia De Lellis ha partorito”, il retroscena sulla nascita in gran segreto - Dopo giorni di silenzio e video preregistrati, spunta il retroscena sulla nascita in gran segreto della figlia di Giulia De Lellis ... Riporta dilei.it
“Giulia De Lellis mamma, è nata la figlia Priscilla”, l’indiscrezione e perché avrebbe tenuto il parto segreto - Secondo un'indiscrezione lanciata da Rosica, Giulia De Lellis potrebbe aver partorito: l'indiscrezione sulla nascita della figlia Priscilla. Scrive libero.it