Che splendida notizia | Giulia De Lellis ha partorito è nata Priscilla a Roma | silenzio sui social

Dopo mesi di attesa e indiscrezioni, è finalmente arrivata la lieta notizia: Giulia De Lellis ha dato alla luce la sua primogenita, Priscilla Rapisarda. La nascita sarebbe avvenuta nella giornata di martedì 7 ottobre all’Ospedale Gemelli di Roma, secondo quanto riportato da alcune fonti vicine alla coppia. Sia la neonata che la madre starebbero bene, e si parla di un parto cesareo andato senza complicazioni. Nonostante l’importanza dell’evento, né Giulia né il compagno Tony Effe hanno finora condiviso pubblicamente la notizia: sui profili social dell’influencer, infatti, continuano a comparire solo post pubblicitari. 🔗 Leggi su Donnapop.it

