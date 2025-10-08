Che facce di Salis la pasionaria salva per un voto accuse al Ppe Tajani | Calunnie

Un grido di gioia si alza dai banchi della sinistra nell'aula del parlamento europeo. Ilaria Salis scatta in piedi, braccio alzato e pugno chiuso. Per lei è già pronto un mazzo di fiori che sventola festante. L'assemblea le ha appena confermata l'immunità con cui viene sottratta al processo di Budapest che la vedeva accusata di lesioni personali ai danni di un militante di estrema destra. Una votazione sul fino di lana, qualcuno direbbe di «corto muso»: è finita 306 contro 305. Un solo voto di scarto, quasi impensabile alla vigilia, nonostante non fossero un mistero le manovre sotterranee per salvarla. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Che facce di Salis, la pasionaria salva per un voto accuse al Ppe. Tajani: "Calunnie"

