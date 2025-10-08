ChatGPT avvocato del futuro ha già fatto vincere una causa quasi gratis a una donna sotto sfratto | e ora?

Lynn White era in grande difficoltà. In ritardo con i pagamenti della sua casa, era sotto sfratto. Non potendo permettersi un avvocato (quello d’ufficio le aveva già fatto perdere una causa) decise di provare qualcosa di insolito: consultare ChatGPT. Avendo già utilizzato l’intelligenza artificiale per creare video per la sua piccola attività di produzione musicale, pensò che potesse esserle utile anche in ambito legale. “ È stato come avere Dio lassù che rispondeva alle mie domande “, ha dichiarato White dopo aver utilizzato il chatbot insieme a Perplexity, un motore di ricerca potenziato dall’AI, per rappresentarsi da sola in tribunale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - ChatGPT avvocato del futuro ha già fatto vincere una causa (quasi gratis) a una donna sotto sfratto: e ora?

In questa notizia si parla di: chatgpt - avvocato

Quando il cliente entra in studio con ChatGPT già in tasca, cosa rimane al professionistaNon più il monopolio dell’informazione, ma la capacità di trasformarla in strategia, responsabilità e visione umana. L’avvocato del futuro non sarà solo un interpret - facebook.com Vai su Facebook

Documenti scritti da ChatGPT, un avvocato a Firenze fa una figuraccia - Nella cornice di un recente caso presso la Sezione Imprese del Tribunale, uno degli avvocati ha depositato documenti generati con ChatGPT. Si legge su tomshw.it

Un avvocato ha usato ChatGPT senza verificare le informazioni: come è stato scoperto - Quanto e come usare l'intelligenza artificiale sul lavoro o a scuola è uno dei temi più attuali, mentre i chatbot entrano in modo sempre più capillare nella nostra vita quotidiana. fanpage.it scrive