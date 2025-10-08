ChatGPT a quota 800 milioni utenti attivi | i rischi si moltiplicano

Repubblica.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Edoardo Degli Innocenti della Commissione AI per l’Informazione, conferma che il successo dell’IA generativa, dovrebbe stimolare la riflessione su molti temi a partire, dalle informazioni condivise con l’AI. 🔗 Leggi su Repubblica.it

