Chat Control | sorveglianza di Stato mascherata da protezione dei minori?
Chat Control, la proposta europea che vuole scansionare tutte le chat private per combattere la pedofilia online. Una misura che divide l’Unione, tra chi invoca più sicurezza e chi teme controlli indiscriminati. Ora arriva il “no” della Germania, e il progetto rischia di naufragare: ma la battaglia sulla libertà digitale è solo all’inizio. Iscriviti e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Chat control, l’algoritmo che scansiona i messaggi dei cittadini: l’Ue rilancia la proposta su input della Danimarca
L'Unione Europea va alla conta sul discusso provvedimento "Chat Control"
Chat Control, Camilla Brossa: "Ue vuole approvare legge entro ottobre per controllare chat private, non è una puntata di Black Mirror" - VIDEO
