Chat Control | sorveglianza di Stato mascherata da protezione dei minori?

Ildifforme.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chat Control, la proposta europea che vuole scansionare tutte le chat private per combattere la pedofilia online. Una misura che divide l’Unione, tra chi invoca più sicurezza e chi teme controlli indiscriminati. Ora arriva il “no” della Germania, e il progetto rischia di naufragare: ma la battaglia sulla libertà digitale è solo all’inizio. Iscriviti e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

chat control sorveglianza di stato mascherata da protezione dei minori

© Ildifforme.it - Chat Control: sorveglianza di Stato mascherata da protezione dei minori?

In questa notizia si parla di: chat - control

Chat control, l’algoritmo che scansiona i messaggi dei cittadini: l’Ue rilancia la proposta su input della Danimarca

L'Unione Europea va alla conta sul discusso provvedimento "Chat Control"

Chat Control, Camilla Brossa: "Ue vuole approvare legge entro ottobre per controllare chat private, non è una puntata di Black Mirror" - VIDEO

Chat Control: sorveglianza di Stato mascherata da protezione dei minori? - Chat Control, la proposta europea che vuole scansionare tutte le chat private per combattere la pedofilia online. Secondo pianetagenoa1893.net

Chat Control, colpo di scena: la Germania si schiera contro - Chat Control è in forte bilico dopo che il gruppo parlamentare tedesco della CDU/CSU ha dichiarato pubblicamente la sua contrarietà. Da hdblog.it

Cerca Video su questo argomento: Chat Control Sorveglianza Stato