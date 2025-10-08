Chat control si ammorbidisce il regolamento Ue su Whatsapp Telegram e Signal | scongiurato il pericolo di una sorveglianza di massa
Su pressing dei Garanti della Privacy di mezza Europa (Italia compresa) e visto il “nein” tedesco, si ammorbidisce il regolamento Ue cosiddetto “Chat control”, che si proponeva di spiare le conversazioni online dei cittadini per scovare contenuti “dannosi” per i minori e stanare i pedofili. Anche per evitare quello che è successo da agosto a oggi nel Regno Unito. Dopo l’entrata in vigore di una legge simile (l’Online Safety Act 2.0), Instagram, X, Google e Reddit hanno infatti limitato la visibilità ai maggiorenni o rimosso post, video, testi e ricerche che criticavano il governo di Keir Starmer o i crimini di guerra israeliani, oppure si focalizzavano sui finanziamenti alla polizia dell’ex presidente americano Joe Biden. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
