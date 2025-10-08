Chat Control il regolamento che può trasformare l’Europa in un modello cinese

Roma, 8 ott – Lunedì 14 ottobre il Consiglio dell'Unione Europea voterà il Child Sexual Abuse Regulation (CSAR), ribattezzato dai suoi critici Chat Control. Il regolamento nasce con l'intento dichiarato di rafforzare la lotta contro la diffusione online di materiale pedopornografico, ma le modalità con cui vorrebbe raggiungere questo obiettivo potrebbero inaugurare in Europa un'era inedita di sorveglianza digitale. Il punto centrale del dibattito è l'introduzione di sistemi di scansione preventiva dei contenuti direttamente sui dispositivi personali, compresi quelli che oggi utilizzano la crittografia end-to-end per garantire la riservatezza delle conversazioni.

