Charlotte Casiraghi è casual | niente tiare e cristalli a Parigi indossa jeans e giacca di pelle

Charlotte Casiraghi non poteva mancare alla sfilata parigina di Chanel che ha segnato il debutto di Matthieu Blazy. Per l'occasione ha mixato alla perfezione casuale e glamour, apparendo super chic con un look relaxed. 🔗 Leggi su Fanpage.it

